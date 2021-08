Torino, chi sale e chi scende dopo Rennes: bene Aina, male Milinkovic-Savic

Il Torino esce sconfitto da Rennes per 1-0. Una discreta gara per i granata, che subiscono poco e riescono a creare alcune buone occasioni come la traversa colpita da Marko Pjaca. La prestazione ha soddisfatto Ivan Juric, l'allenatore croato ha detto che i suoi ragazzi non hanno meritato la sconfitta.