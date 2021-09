Praet e Linetty, amici-concorrenti nel Torino. Al Mapei Stadium ottimi ricordi

I due giocatori granata erano compagni già alla Sampdoria e adesso si sono ritrovati nel Torino di Ivan Juric

Federico De Milano

Si sono ritrovati nel Torino dopo aver giocato insieme nella Sampdoria tra il 2016 e il 2019, e ora Dennis Praet e Karol Linetty si contenderanno spesso una maglia da titolare, a partire dal match di questa sera del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il tecnico granata Ivan Juric è ancora alla ricerca della miglior soluzione per la sua trequarti e i due ex blucerchiati sono tra i candidati per questo ruolo.

ULTIMO GOL - E verso la partita di Reggio Emilia, c'è anche un curioso dato che accomuna Praet e Linetty; entrambi hanno segnato il loro ultimo gol in Serie A sul campo del Sassuolo. Per il belga di proprietà del Leicester bisogna tornare indietro al 16 marzo 2019 quando segnò il quarto gol nel 3-5 finale con il quale la Sampdoria vinse al Mapei Stadium. In quella partita segnò anche Linetty che con la maglia del Torino ha realizzato una sola rete, lo scorso campionato proprio sul campo del Sassuolo. Dunque entrambi hanno un buon feeling con il campo di Reggio Emilia, dove cercheranno di proseguire il buon trend intrapreso con le Nazionali che li ha visti trovare dei gol. Praet ha segnato con il suo Belgio nella sfida contro la Bielorussia, Linetty invece ha gonfiato la rete con la sua Polonia in due circostanze: contro l'Albania e contro il San Marino.

RAPPORTO - Durante la sua conferenza stampa di presentazione Praet ha parlato così di Linetty: "Siamo grandi amici e siamo sempre rimasti in contatto. Prima di venire qui ho parlato con lui e siamo contenti di essere qui insieme, di nuovo". Queste belle parole del belga confermano il fatto che tra i due ci sia una bella amicizia e che potranno stimolarsi l'un l'altro per cercare di essere sempre nel miglior stato di forma possibile. Partendo già dalla partita di questa sera, Ivan Juric potrà scegliere di gara in gara chi schierare sulla trequarti in base al momento e senza grandi imprevisti ci saranno sempre una buon numero di alternative.