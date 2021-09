Torino, Cairo: “Bella mentalità, la squadra c’è ed è forte”

Le parole del presidente granata sul momento del Toro e sul tema della capienza negli stadi

MENTALITA' - Il primo tasto toccato dal presidente è la mentalità granata, vista in campo con la Salernitana. "Una volta in vantaggio per 2-0 sono arrivati altri due gol negli ultimi minuti. Vuol dire che la squadra ha acquisito una bella mentalità". Un segnale positivo per Cairo, perché indice di una squadra che non vuole fermarsi anche quando il parziale, consentirebbe di rallentare i ritmi. E una promozione a pieni voti per i nuovi e per la squadra di Juric: "Alcuni nuovi acquisti si sono visti e bene, altri inserimenti arriveranno ma la squadre c'è ed è forte".