Torino, quale centrocampo a San Siro? Le possibili mosse e la “sorpresa” Vlasic

Con Lukic che ha salutato a gennaio e Ricci fuori per infortunio, Juric sarà chiamato a ridisegnare il centrocampo per la gara di questa sera contro il Milan. Il principale indiziato per una maglia da titolare sarebbe stato Ilic, ma il serbo non è ancora brillante da un punto di vista fisico. "Viene con noi ma non giocherà dall'inizio perché non riesce ancora a mantenere un buon ritmo. L'infortunio è superato ma ha bisogno di due o tre settimane di lavoro" ha spiegato il tecnico.

E così le scelte di Juric si riducono per quanto riguarda la coppia da schierare dal 1'. Contro l'Udinese era toccato a Linetty al fianco di Ricci, ma il polacco ultimamente non ha soddisfatto appieno il tecnico: "Ha fatto un periodo positivo ma ultimamente un po' meno; da bene, ma non così tanto come prima". Le altre due alternative sono quindi il neo arrivato Vieira e Adopo. "Come caratteristiche sono simili, due incontristi. Adopo mi è piaciuto molto l'altro giorno, mi dà grandissime soddisfazioni e magari in questo momento conosce meglio alcune nostre dinamiche. Ma ci devo ancora pensare".

Scelta a sorpresa: tocca a Vlasic in mediana?

Se per una maglia sembrerebbe dunque essere in leggero vantaggio Adopo, per l'altra potrebbe arrivare una scelta più a sorpresa come ha voluto annunciare Juric in conferenza stampa. Esclusa esplicitamente la possibilità che si tratti di Schuurs ("forse potrebbe giocarci, ma non sarà lui"), l'indiziato per un posto in mediana diventa Vlasic. E non si tratterebbe di una novità assoluta, dato che il serbo ha già giocato due spezzoni in mezzo al campo. Nella gara d'andata contro l'Empoli e nel derby, con la squadra in svantaggio, Juric decise infatti di abbassare il croato in mediana per inserire un ulteriore attaccante. Chiaramente il contesto questa sera sarebbe completamente diverso, ma data la situazione di emergenza la pista che porta a Vlasic in mediana non va affatto scartata. Sullo sfondo rimane anche Gvidas Gineitis, l'ultimo centrocampista a disposizione: è stato promosso a dicembre dalla Primavera alla prima squadra, ma non ha ancora esordito in Serie A.