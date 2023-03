Quanti tifosi ha il Torino? Il numero è in aumento: i risultati di un’indagine

Chissà se questo risultato è merito di Juric, che è riuscito a dare un gioco e un'identità ben precisa alla squadra. La ricerca Sponsor Value della bolognese StageUp, presieduta da Giovani Palazzi, e di Ipsos, si rinnova di anno in anno prendendo in considerazione l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani. Chi ha avuto un calo è l'Atalanta che è rimasta fuori dalle coppe europee e ha perso una percentuale intorno al 10% dei propri tifosi, stabilendosi a quota 314mila, e anche il Bologna, con un meno 9%, e una base di sostenitori calata nel giro di una stagione a 310mila tifosi. Tutte e tre queste squadre sono comunque ancora in lizza per il settimo posto che dovrebbe garantire l'accesso alla Conference League.

Torino, in classifica dietro alla Lazio e davanti a Bologna e Samp

Il Torino è ottavo nella classifica generale di chi ha più tifosi in Italia dietro alla Lazio. Infatti al primo posto c'è la Juventus, poi Milan e Inter e Napoli. Non ci sarebbe da sorprendersi se il numero dei tifosi azzurri aumentasse tra un anno vista la stagione che stanno conducendo gli uomini di Spalletti. Poi Roma, Lazio, Fiorentina, Bologna e Sampdoria. Il Verona, il Monza e Lecce e l'Udinese sono tutte sotto quota 200.000 fans, spesso relegati nella regione e provincia di appartenenza. Sicuramente questi dati sono rilevanti e talvolta contradditori se paragonati alla presenza allo stadio. I granata faticano a riempire lo stadio e nell'ultima con il Napoli anche Juric ha lamentato questa situazione: "Da una parte sono contento per la città di Napoli per questo seguito, dall'altra parte non è bellissimo subire in casa quello che abbiamo subito noi oggi..." Chissà che nelle ultime giornate questa situazione non possa migliorare se il Torino lotterà fino alla fine per un piazzamento in Conference.