Rinnovo Bremer, le reazioni social: “Grazie per la riconoscenza! Il Gallo invece…”

Le reazioni dei tifosi granata su Twitter alla notizia del rinnovo di Bremer e non manca il confronto con Belotti

Hanno risposto con calore i tifosi granata alla notizia del rinnovo di Gleison Bremer fino al 2024. Il gesto del difensore brasiliano non implica una sua permanenza sotto la Mole, ma garantisce al club granata di poter monetizzare al meglio una sua eventuale cessione, qualora il giocatore - che spesso ha ribadito il suo sogno di giocare la Champions League - decidesse di lasciare Torino. Un gesto non scontato e nemmeno dovuto quello di Bremer, che ora si gode l'affetto social dei tifosi granata. E, sempre sui social, è partito anche il confronto con Andrea Belotti, che finora ha rifiutato ogni proposta di rinnovo e che, in caso di partenza a giugno, lascerebbe Torino da capitano a parametro zero.