Rodriguez capitano in bilico. Il Torino punta al rinnovo, lui riflette a 360°

Sono giorni caldi per i granata, dalle prove generali di Pinzolo, passando per il calcio mercato. L'ossatura del Torino sembra diventare sempre più solida, anche se mancano ancora delle pedine importanti; e il lavoro di Juric, per il momento, rende contenti società e tifosi. C'è però un'incognita che ancora non sembra aver trovato risposta: chi sarà il capitano nella stagione 2023/2024? Se è vero che i tifosi, come si è visto a Pinzolo, acclamano a gare voce che "c'è solo un capitano", ovvero Alessandro Buongiorno, è anche vero che proprio quest'ultimo ha affermato che il capitano resterà Ricardo Rodriguez. Il futuro dello svizzero però è tutt'altro che certo, ci sono molte incognite riguardo alla sua permanenza in granata e tanti possibili scenari. Sicuramente Rodriguez gode della stima di Juric e il Toro lo terrebbe volentieri, ma considerando che andrà in scadenza nel 2024, e dunque una buona offerta da qui a fine mercato potrebbe portarlo via da Torino. Nel caso in cui il difensore svizzero rimanesse al Filadelfia anche nella prossima stagione, allora lo farebbe sicuramente da primo capitano nelle gerarchie, ma la grande concorrenza nelle retrovie potrebbe lasciarlo indietro nelle rotazioni, permettendo così all'ormai titolatissimo Buongiorno di indossare la fascia per le partite in cui Rodriguez non sarà titolare.