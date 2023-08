Rodriguez pre Milan-Torino: “Siamo una squadra fastidiosa per tutti”

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Milan e Torino, valida per la seconda giornata di Serie A, Ricardo Rodriguez è intervenuto ai microfoni dei broadcaster per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN.

"Noi siamo una squadra molto fastidiosa per tutti. Dobbiamo fare come sempre, fare bene e cercare di fare come vuole Juric. Così possiamo fare molto bene"