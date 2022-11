Roma-Torino, perché sì e perché no: granata all’Olimpico senza troppe pressioni

Se Juric ha dato la svolta al Torino con tre vittorie nelle ultime quattro di campionato, la Roma di Mourinho viene da risultati non troppo confortanti. I giallorossi hanno vinto col Verona, pareggiato col Sassuolo e perso con Napoli e Lazio, un ruolino di marcia decisamente negativo. Anche per questo, i granata troveranno una Roma motivata dalla voglia di arrivare alla sosta con una vittoria. Come di consueto, nel percorso di avvicinamento al match, analizziamo i temi principali della partita nel 'perché sì e perché no': due motivi per credere nel Toro, altrettanti per temere l'avversaria di turno, in questo caso la Roma di Mourinho.