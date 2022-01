Sampdoria-Torino 1-2, Zima: “So cosa vuole Juric da me, lui è importante”

Le dichiarazioni dei protagonisti della partita al termine di questo match valido per il 22^ turno di Serie A

Sulla crescita grazie a Juric: "Il mister è molto importante per la nostra squadra perché lui è un tipo che dà grande motivazione e questo è importante, perché lui ha fatto molto per me riguardo come posso giocare, cosa posso fare e altre cose. Ho parlato con lui 3/4 mesi fa e ho capito cosa lui vuol fare con me; sto cercando di dare sempre il massimo".