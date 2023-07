Schuurs, rientro a Torino e nuovo segnale social: “Tornato a casa”

Finito nel mirino di diverse squadre, Perr Schuurs è sicuramente il nome più chiacchierato in questo momento in casa granata. Le ottime prestazioni della stagione 22/23 con la maglia del Torino hanno inevitabilmente acceso i riflettori sull'ex Ajax. Il Napoli ha posato gli occhi sull'olandese, ma non mancano anche soprattutto le squadre inglesi. Al momento però il classe 1999 sembra non prestare attenzione alle avances degli altri club. Anzi, sembra essere concentrato soltanto sul Torino. Tanto da mandare dei messaggi d'amore alla città di Torino tramite una storia Instagram, in cui ha scritto "Back home", aggiungendo anche un cuore. Un ulteriore messaggio social dopo quello degli scorsi giorni in cui - sempre su Instagram - era apparso il calendario delle prime cinque partite granata. Questo non significa che il giocatore resterà sicuramente a Torino, ma sicuramente l'olandese non sta affatto spingendo per una cessione.