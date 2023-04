Serie A, anticipi e posticipi della 35° e 36° giornata: ecco gli impegni del Toro

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi della 35esima e della 36esima giornata di campionato. Dopo il match contro il Monza (valido per la 34esima giornata, in programma domenica 7 maggio alle ore 15), il Torino sarà impegnato in trasferta contro l'Hellas Verona domenica 14 maggio nel lunch match delle 12.30. Poi i granata faranno rientro a Torino per sfidare la Fiorentina domenica 21 maggio alle ore 15.00.