Serie A, la classifica aggiornata: Torino a 7 punti, mancato sorpasso alla Lazio

La classifica del campionato di Serie A aggiornata dopo Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli

Il Torino contro la Lazio ha pareggiato 1 a 1 (Pjaca e Immobile), mentre il Napoli contro la Sampdoria ha trionfato 4 a 0 confermandosi solitario in vetta alla classifica. Per i granata, invece, sono 7 i punti in classifica, uno in meno rispetto alla Lazio, 2 in più rispetto alla Juventus. Nelle partite giocate nei primi due giorni del primo turno infrasettimanale della stagione il Bologna ha pareggiato 2 a 2 contro il Genoa, mentre l'Inter ha sbancato il "Franchi" di Firenze in rimonta grazie a una splendida ripresa. Bel match tra Atalanta e Sassuolo: vittoria 2 a 1 della Dea. Sofferto successo della Juventus a La Spezia (2 a 3) nella giornata di ieri. E poi sempre mercoledì 22 settembre 2 a 2 tra Salernitana e Hellas Verona, 2 a 0 tra Milan e Venezia, 0 a 2 tra Cagliari e Empoli. Completerà il turno Roma-Udinese alle 20.45.