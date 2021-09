LIVE! Torino-Lazio 0-0

Tutte le emozioni minuto dopo minuto della gara tra i granata di Juric e i biancocelesti di Sarri

Il Torino di Ivan Juric si presenta alla sfida di questa sera allo stadio "Olimpico-Grande Torino" forte di due vittorie consecutive. Ha sconfitto, infatti, 4 a 0 la Salernitana e 0 a 1 il Sassuolo. La Lazio, invece, ha perso con il Milan in Serie A e con il Galatasaray in Europa League, pareggiando nell'ultimo turno di campionato 2 a 2 con il Cagliari. Per la squadra di Maurizio Sarri nel prossimo turno il Derby contro la Roma. Seguite con noi tutte le emozioni del match!