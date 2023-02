Serie A, la classifica: Torino al settimo posto, sorpassato l’Udinese

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Torino e Udinese

Il Torino centra il sorpasso all'Udinese e guadagna così il settimo posto, agganciando la zona Europa e sfruttando al meglio lo scontro diretto con i friulani per tornare ai tre punti. I granata vincono grazie allo spunto di Karamoh dopo una prestazione convincente, apprezzata sia da Ivan Juric (QUI le sue parole) che da Urbano Cairo (QUI le sue parole). L'Udinese scala così di una posizione. Nella 21esima giornata vince anche una diretta concorrente del Toro per il settimo posto, il Bologna, vincente per 2-1 sulla Fiorentina e ora al nono posto, a 1 punto di distanza sola dal Torino.