Serie A, Torino tra le otto contendenti per la zona Europa: calendari a confronto

Scontri diretti, scontri tra big e undici partite ancora da giocare: la situazione per l'Europa

Irene Nicola

La Serie A si prepara al rush finale con tanti giochi ancora aperti. Le ultime undici partite del campionato saranno undici finali, come ha ricordato anche Urbano Cairo, e il Torino vuole giocarsi parte della posta in palio restando nell'accesissima lotta per gli ultimi posti da cui potrebbe nascere l'accesso alla zona Europa, il sesto e il settimo. Al momento i granata sono undicesimi a quota 37 punti. Il sesto e il settimo posto però non sono così lontani.

Serie A, la zona Europa è piena di pretendenti: la situazione — Il Torino orbita insieme ad altre sette squadre intorno a settimo e sesto posto, pur trovandosi 11esimo in classifica. Infatti sono 4 le lunghezze che lo separano dal settimo posto e 8 quelle che lo tengono lontano dal sesto. La Serie A mette in palio sei posti in Europa (4 in Champions, 1 in Europa League e 1 in Conference), ma anche il settimo potrebbe garantire l'accesso alla Conference qualora la vincitrice della Coppa Italia si fosse già qualificata alle coppe tramite campionato. Al momento è bagarre per il sesto e il settimo posto. Atalanta e Juventus hanno preso un leggero vantaggio. Ma in lizza per rientrare in corsa ci sono anche Udinese, Fiorentina, Bologna, Torino, Sassuolo e Monza; tutte squadre comprese in 4 punti.

Serie A, calendari a confronto tra le dirette concorrenti della zona Europa — I cammini delle contendenti del Toro per la zona Europa sono abbastanza diversificati. Per quanto riguarda gli scontri con le big, la situazione è abbastanza equilibrata: svantaggiato solo il Monza (dovrà affrontare Lazio, Inter, Roma e Napoli), leggermente favorite Atalanta e Sassuolo (due big match a testa). Il Toro (come Juventus, Udinese, Bologna e Fiorentina) ne dovrà superare invece tre: Roma e Inter si presenteranno al "Grande Torino", la Lazio sarà affrontata in trasferta. Ma gli incontri con le prime cinque non sono l'unica variabile con cui fare i conti. Considerando il numero delle contendenti per la zona Europa saranno tanti gli scontri diretti, che sono un'arma a doppio taglio con cui prendere distacco dalle avversarie ma anche con cui sprofondare in caso di insuccesso. Chi ne affronterà di più sono Atalanta, Fiorentina, Sassuolo e Monza (5 in 11 partite), le restanti ne disputeranno 4. Il Torino ripartirà proprio da uno di questi, il match con il Sassuolo, per poi scontrarsi anche con Atalanta, Monza e Fiorentina.