Simone Edera, il canterano del Torino spegne oggi 26 candeline

Simone Edera compie oggi 26 anni. Nato a Torino, si è formato completamente all'interno delle giovanili granata, arrivando addirittura ad esordire in Serie A il 20 aprile 2016 in Roma-Torino 3-2. In precedenza, con la Primavera, l'esterno classe 1997 ha conquistato lo scudetto nella stagione 2014/2015 (in cui ha segnato il rigore decisivo) e la Supercoppa Primavera nel 2015. Dopo aver recuperato dalla rottura del legamento crociato, collaterale mediale e tendine rotuleo, attualmente è ancora un calciatore del Torino, ma è ai margini del progetto di Juric e in scadenza di contratto a giugno 2023.