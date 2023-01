Salernitana-Torino 1-1, le reazioni social: “Intrappolati nel limbo della mediocrità”

Dopo un primo tempo dominato, il Torino si fa raggiungere dalla Salernitana e pareggia 1-1 per la terza volta consecutiva. Un'altra mezza sconfitta per i granata, che non sono riusciti a chiudere il match e hanno gettato alle ortiche due punti. La delusione dei tifosi è giustificata, non solo per il pareggio, ma per un'altra stagione in cui il Torino si trova a giocare senza avere particolari obiettivi di classifica. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata.