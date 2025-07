Auguri a Peppe Vives: quando il granata rimane addosso

Nato ad Afragola, in provincia di Napoli, il 14 luglio 1980, Giuseppe Vives cresce calcisticamente nel Napoli Club Afragola. A 17 anni passa al Sant'Anastasia, con cui esordisce tra i professionisti in C2. Dopo il passaggio dalla Juve Stabia, all'Ancona non trova mai spazio a causa di problemi fisici, che condizionano anche i prestiti al Nardò e al Taranto. Nel 2003 passa al Giugliano: tre stagioni con i campani permettono a Vives di fare il salto di qualità, passando nel 2006 in Serie B, al Lecce di Zeman. Con i salentini trova continuità e risultati: il 31 agosto 2008 debutta in Serie A, proprio contro il Torino. Ai granata passerà nel 2011, per una cifra intorno al mezzo milione. Peppe Vives farà dell'esperienza al Torino la più lunga della sua carriera: cinque stagioni e mezza, 164 presenze e 5 reti. Il 29 gennaio 2017 gioca la sua ultima partita allo stadio Olimpico Grande Torino, salutando i tifosi facendo il giro di campo e lasciando in lacrime se stesso e tutto il tifo granata. Vives conclude la sua carriera nel 2019, dopo le esperienze alla Pro Vercelli e alla Ternana, salvo poi tornare a giocare nel 2023 tra i dilettanti della Virtus Afragola. Oggi Vives compie 45 anni e ancora ha il granata nel cuore.