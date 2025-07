Calciomercato Torino, Kjerrumgaard al Watford: salta la pista granata

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Watford è pronto ad accogliere Luca Kjerrumgaard. L'attaccante danese, seguito anche dal Torino nelle scorse settimane, si trasferirà in Inghilterra per vestire la maglia del club di Championship di proprietà della famiglia Pozzo. Non a caso, l’operazione è stata chiusa in sinergia con l’Udinese, e non è escluso che in futuro il giocatore possa approdare in Serie A. Kjerrumgaard è atteso domani, 14 luglio 2025, per sostenere le visite mediche con il Watford. Si conclude così la sua avventura all’Odense, dove nell’ultima stagione ha totalizzato 22 gol e 7 assist in 29 presenze, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Superligaen.