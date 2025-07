Chi è il dottor Paolo Minafra: dalle frizioni con Juric al ritorno con Baroni

Dopo le dimissioni nel 2021 seguite all’incrinarsi del rapporto con l’ex tecnico granata, il medico torna al Torino come coordinatore e responsabile sanitario per la stagione 2025-2026

Matteo Curreri 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 13:00)

Il Torino ha ufficializzato nella giornata di ieri lo staff medico per la stagione 2025-2026. Tra i nomi annunciati, spicca quello del dottor Paolo Minafra, che torna a ricoprire il ruolo di coordinatore e responsabile sanitario. Si tratta di un ritorno in granata dopo l’addio del 2021, avvenuto in seguito a divergenze con l’allora allenatore Ivan Juric.

Minafra, lo sfogo di Juric post derby — Per ritrovare il momento chiave di quella frattura, bisogna tornare al 2 ottobre 2021, giorno del primo derby della Mole dell’era Juric. Il Torino perse 0-1 contro la Juventus per un gol dal limite dell’area di Locatelli all’85’. Al termine della gara, in conferenza stampa, l’allenatore croato non nascose la propria frustrazione e puntò il dito sulla gestione degli infortuni. “Dietro la partita ci sono un sacco di cose. Dobbiamo migliorare la gestione degli infortuni. Siamo lontani da una situazione normale. Bisogna alzare il livello su tutte le cose. Se l’allenatore sbaglia è criticato, se il ds sbaglia è criticato. Tutti possono essere criticati. Se vogliamo fare un passo in avanti, bisogna migliorare anche da quel punto di vista”, dichiarò senza mezzi termini.

La risoluzione consensuale — Le parole di Juric riflettevano una situazione complicata. In quella fase, il Torino era privo di giocatori chiave come Andrea Belotti e Simone Zaza. Juric dovette fare a meno anche di Praet e Pjaca, ritrovandosi praticamente quasi senza attaccanti disponibili. In realtà, le tensioni tra il tecnico e il responsabile sanitario erano già emerse nel corso del ritiro estivo e il rapporto si era incrinato progressivamente, fino a sfociare nella risoluzione consensuale con il club. Minafra presentò le proprie dimissioni e lasciò l’incarico.

Minafra, il ritorno in granata — Ora, a quasi quattro anni di distanza, Paolo Minafra torna al Torino e riprenderà il suo posto all’interno dello staff medico, affiancando il suo successore Daniele Mozzone. Minafra porta con sé un’esperienza consolidata nel calcio professionistico. Dopo gli inizi a Palermo, ha lavorato al Sassuolo e alla Spal, dove ha conosciuto Davide Vagnati, che lo ha condotto sotto la Mole. Dopo l’uscita nel 2021, Minafra è tornato per un periodo a Ferrara, per poi approdare al Modena nella stagione appena conclusa. Il suo ritorno in granata avverrà già durante il ritiro estivo di Prato allo Stelvio, punto di partenza della nuova stagione targata Marco Baroni.