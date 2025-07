Ritiro a Prato allo Stelvio, granata pronti alla partenza: la giornata del Torino

Tutto pronto per l'inizio del primo ritiro in granata di Marco Baroni. Ritiro estivo che si svolge a Prato allo Stelvio, in Trentino Alto-Adige, a partire da oggi, 14 luglio, fino al 26 dello stesso mese. I granata sono pronti a spostarsi su altri campi di allenamento per iniziare a preparare la prossima stagione, assimilando al meglio le idee di gioco del nuovo tecnico. Il ritiro comincia, a differenza di quanto aveva dichiarato Urbano Cairo, con una rosa decisamente non completa al 90%: sono arrivati Ardian Ismajli e Tino Anjorin, è partito Samuele Ricci. Eppure, al Torino ancora mancano diversi colpi di mercato in entrata e probabilmente anche in uscita. A partire da oggi, in ogni caso, Baroni avrà la possibilità di stare a strettissimo contatto con i suoi nuovi ragazzi: i granata dopo pranzo partiranno da Torino in direzione Prato allo Stelvio. Qui su Toro News noi vi racconteremo tutti gli aggiornamenti giorno per giorno!