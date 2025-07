Il Como sale, il Torino trema: grande differenza economica ma non è una scusa

Le cose iniziano a complicarsi per il Torino. Siamo a oltre un mese dall'inizio della prossima Serie A, eppure la corsa dei granata alle coppe europee appare già in salita. A rendere la situazione ancora meno semplice è il Como: i lariani hanno fatto negli ultimi anni una grande cavalcata fino alla Serie A, inizialmente con un ottimo progetto, nei tempi più recenti anche con ingenti spese per dare a Fabregas i migliori giocatori a disposizione per la sua idea di gioco. Al primo anno - dopo la più recente rifondazione (2017) - nella massima serie, la squadra lombarda è già riuscita ad arrivare davanti al club di Urbano Cairo, terminando il campionato decima con i granata undicesimi. Il Toro ha, dunque, aggiunto una compagine alla lista di quelle con cui combattere per centrare l'obiettivo qualificazione alle coppe europee. In realtà, i recenti movimenti di mercato del Como fanno pensare che si possa considerare la squadra lariana tra quelle già in partenza davanti ai granata...

Como, siamo solo al 12 di luglio: che campagna acquisti!

Dopo la prima stagione in Serie A, conclusa al decimo posto, il Como punta (ed è chiaro a tutti) alle coppe europee. Con una campagna acquisti che fa invidia anche ai migliori club europei, il club lariano si attesta dopo dodici giorni di calciomercato nella top ten mondiale per divario spese/entrate. Tra acquisti e riscatti (con Perrone che si dà già per fatto), il Como ha speso finora 114 milioni di euro. Sono già nove gli elementi entrati a far parte dell'organico di Fabregas in questi primi giorni di mercato: Mazzitelli - riscattato dal Frosinone per 2 milioni -, Felipe Jack - riscattato dal Palmeiras per 2 milioni -, Van der Brempt - riscattato dal Salisburgo per 5 milioni -, Alex Valle - riscattato dal Barcellona per 6 milioni -, Addai - acquistato dall'AZ di Alkmaar per 14 milioni -, Kuhn - acquistato dal Celtic di Glasgow per 19 milioni -, Baturina - acquistato dalla Dinamo Zagabria per 25 milioni -, Jesus Rodriguez - acquistato dal Real Betis per 28 milioni - e Perrone, per l'appunto, in arrivo dal Manchester City per 13 milioni, dopo l'ultima stagione passata al Como. "Basta?", direte voi. In realtà, no. Il Como non sembra intenzionato a fermarsi: ci sono ancora degli elementi che la proprietà indonesiana dei fratelli Hartono vuole regalare al proprio tecnico. Si può dire che competano su livelli differenti rispetto al Torino.