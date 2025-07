Elmas continua a essere il desiderio di Vagnati. Ma si cerca uno “sconto”

La storia di Eljif Elmas ricorda un po' quella di Nikola Vlasic. Anno 2023: il Torino poteva esercitare il diritto di riscatto per il giocatore croato, non lo fece e così Vlasic tornò per tutta l'estate al West Ham sino alla conclusione dell'operazione che riportò il trequartista sotto la Mole al termine dell'estate. Vlasic fu preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e poi, come detto, non venne riscattato tornando a titolo definitivo nell'agosto 2023 per la cifra di 12.8 milioni, quindi 2.2 in meno rispetto al riscatto. Anche Elmas non è stato riscattato alla fine dei suoi sei mesi in granata. Il macedone è tornato al Lipsia ma continua a essere sulla lista dei partenti e il Torino continua a stare alla finestra perché è carente sulla trequarti e perché con Elmas si è trovato bene. Il fine della squadra mercato granata, guidata dal direttore Davide Vagnati, è quello di strappare Elmas a meno rispetto alla cifra del riscatto (17 milioni di euro). Ovviamente il copione non è inedito nella storia recente del Torino e un po' tutti possono immaginare i rischi che tale strategia può comportare. L'obiettivo è comunque uno solo: risparmiare qualcosa sul cartellino del giocatore, anche a costo di attenderlo/perderlo.