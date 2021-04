Sirigu, buona la prima dopo lo stop: il Torino lo recupera per il rush finale

Il portiere granata ha risposto positivamente nella sfida contro gli azzurri dopo che aveva saltato le ultime 3 gare

CONTRO IL NAPOLI - Nella sfida di lunedì, contro la squadra di Gattuso, Sirigu ha offerto una buona prova come testimoniato dalle 5 parate effettuate dal numero 39 granata, che in occasione dei due gol subiti è sembrato incolpevole: il tiro di Bakayoko era troppo preciso, mentre il rimpallo Osimhen-Bremer lo ha messo fuori causa. Nonostante la vittoria del Napoli si può dire che l'ex Palermo ha evitato che la partita finisse in goleada con alcuni interventi decisivi (bellissima in particolare una parata su Lozano), anche perchè a fine campionato - in caso di arrivo a pari punti col Cagliari - la differenza reti globale potrebbe essere decisiva. Dopo la partita di Bologna, in cui Milinkovic-Savic ha commesso un errore in occasione del gol di Barrow, ritrovare un po' di certezze e di sicurezze tra i pali sarà molto utile nel finale di campionato. C'è da dire però che il Toro - e in particolare Sirigu - in questa gara è stato anche in parte fortunato perché il Napoli ha colpito due legni e in entrambe le occasioni l'estremo difensore granata sembrava battuto.