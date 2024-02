Sliding doors Gineitis: dal mercato alla titolarità, nuova pedina per il Torino

La buona prestazione dal titolare di Gineitis contro i giallorossi fa ben sperare in casa Torino . Gvidas infatti è il ricambio naturale di Ilic che, nonostante sia considerato un titolare inamovibile, in questa stagione non è ancora riuscito a fare il definitivo salto di qualità come ci si aspettava dalle parti del Filadelfia quando è stato scelto come sostituto di Lukic. Sia Juric che Vagnati nelle precedenti settimane hanno parlato benissimo del centrocampista lituano per il suo impegno e lavoro negli allenamenti e per la professionalità mostrata. L'errore pagato caro dai granata nel match il Monza poteva far pensare ad una cessione nel corso del mercato invernale, ma il d irettore Vagnati a mercato chiuso ha rivelato di aver chiuso la porta in faccia ad ogni proposta: "A centrocampo abbiamo sei giocatori di livello, compreso Gineitis. Lo vedo in allenamento, sta crescendo tanto. Anche su di lui ci sono stati interessamenti di un certo tipo dall'estero. Anche a lui cercheremo di dare spazio" ha dichiarato nel corso di una conferenza datata 14 febbraio.

Gineitis, un giovane su cui puntare

Juric ci punta forte, averlo buttato nell'arena nella città dei gladiatori è un segnale di grande stima per Gineitis che ha esordito con la maglia del Torino il 10 febbraio 2023 ed è l'unico classe 2004 della rosa del Torino ad aver messo piede in campo in questa stagione - Uros Kabic non ha ancora giocato. Quest'anno sono 12 le presenze con un minutaggio di 426' (fonte Transfermarkt.it) per il centrocampista lituano, partito titolare 3 volte (contro la Roma e contro il Lecce in campionato e contro il Frosinone in Coppa Italia) ed è subentrato in 9 occasioni: per lui scampoli di big match contro la Juventus nel derby, contro l'Inter, Napoli, Lazio, Roma e anche nello scontro diretto con il Bologna. Segno questo anche di una crescita del giocatore della nazionale Lituana, dotato di un mancino che potrebbe essere sfruttato di più dal tecnico granata per esempio nelle partite bloccate contro le "piccole": Gvidas è infatti un grande battitore di calci piazzati, un fattore da sfruttare per un Torino in cerca di gol che vuole continuare ad ambire un posto in zona europea.