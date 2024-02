Sondaggio – Calciomercato Torino, siete soddisfatti dell’acquisto di Lovato?

Matteo Lovato è il primo rinforzo in entrata del calciomercato invernale del Torino. Il giocatore ormai ex Salernitana arriva in casa granata con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club granata, dunque il Toro si riserva così il diritto di decidere a fine stagione se esercitare o meno il riscatto del difensore italiano. Lovato nella parte di stagione disputata con la Salernitana, ha collezionato 13 presenze e 949 minuti in Serie A sulle 22 giornate andate in scena finora. La Redazione di Toro News chiede ai suoi lettori: Siete soddisfatti dell'acquisto di Matteo Lovato? Fatecelo sapere qui di seguito, votando al sondaggio.