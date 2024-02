Sondaggio – Calciomercato Torino, siete soddisfatti dell’acquisto di Okereke?

David Okereke è il terzo rinforzo in entrata del calciomercato del Torino. L'attaccante ex proprietà Cremonese ieri sera (mercoledì 31 gennaio) è arrivato a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Okereke in questa stagione di Serie B con la cremonese ha collezionato 17 presenze, segnando 2 gol e facendo un assist. La Redazione di Toro News chiede ai suoi lettori: Siete soddisfatti dell'acquisto di David Okereke? Fatecelo sapere qui di seguito, votando al sondaggio.