Sondaggio – Che voto merita il mercato estivo del Torino?

La sessione estiva del calciomercato 2022 si è conclusa. Il Torino ha ufficializzato nove colpi in entrata: Bayeye e Lazaro per le corsie esterne, Radonjic, Vlasic, Miranchuk e Karamoh per la trequarti, Ilkhan (classe 2004) per il centrocampo e Schuurs per la difesa. In aggiunta, è stato riscattato per l'attacco Pellegri. In uscita, invece, spicca l'operazione più ricca della storia granata, ovvero quella di Bremer alla Juventus (bonus compresi quasi 50 milioni di euro). Adesso che la finestra di mercato si è chiusa chiediamo a voi di giudicare l'operato di Davide Vagnati e del resto della dirigenza granata in questa sessione estiva.