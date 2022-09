Toro, il saldo del mercato: metà del ricavato di Bremer investito sui giovani

I granata hanno reinvesto metà di quanto ricavato, il bilancio economico del mercato è in positivo

Alberto Giulini

Si chiude con un saldo positivo di circa 21,25 milioni di euro il mercato estivo del Toro. A determinare la prevalenza degli incassi rispetto alle spese è la cessione di Bremer, trasferitosi alla Juventus per 41 milioni cui potrebbero aggiungersene altri 9 di bonus. Quella del brasiliano è l'unica vera vendita che ha permesso ai granata di incassare una cifra non indifferente, per il resto si segnalano soprattutto giocatori che hanno lasciato Torino per la scadenza dei contratti o per la fine dei prestiti e che non sono stati riscattati. Va comunque ricordato che, ad eccezione di Bremer e Schuurs, le cifre riportate fanno riferimento ad indiscrezioni giornalistiche e vanno dunque ritenute ufficiose ma non ufficiali.

Le spese: investimenti solo sui giovani

Per quanto riguarda il mercato in entrata, emerge in modo molto chiaro come la società abbia deciso di investire solamente su giocatori giovani e ritenuti di prospettiva. La cifra più importante è stata spesa per Schuurs, prelevato dall'Ajax per 9 milioni cui potrebbero aggiungersene altri 2,3 di bonus (oltre al 15% sulla futura rivendita). Investimento importante per il 2004 Ilkhan, prelevato dal Besiktas per 4,5 milioni di euro (anche in questo caso con 15% della futura rivendita al club turco). Una spesa leggermente superiore è servita per confermare in granata Pellegri, acquistato dal Monaco dopo sei mesi di prestito. Investimenti inferiori al milione di euro per Bayeye e Karamoh, prelevati in prestito Radonjic, Lazaro, Vlasic e Miranchuk.

I diritti di riscatto: Vlasic e Miranchuk i più cari

Per quanto riguarda i giocatori prelevati in prestito con diritto di riscatto, il Toro ha di fatto deciso di scommettere su giocatori da rilanciare rimandando il possibile investimento al termine della stagione. Il giocatore meno costoso è Radonjic, prelevato dal Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto condizionato a circa 2 milioni di euro. Cifre relativamente contenute anche per il diritto di riscatto di Lazaro dall'Inter, fissato a circa 6 milioni di euro. Decisamente più importanti le cifre che servirebbero per confermare Miranchuk e Vlasic, entrambi in prestito con diritto di riscatto. Per acquistare il russo dall'Atalanta servirebbero 12 milioni di euro, 15 invece per il croato del West Ham. Il totale dei riscatti ammonta dunque a 35 milioni di euro.

Il saldo del mercato estivo del Toro

ACQUISTI

Pellegri 5

Bayeye 0,75

Radonjic 0 (obbligo di riscatto condizionato 2)

Lazaro 0 (diritto di riscatto 5)

Ilkhan 4,5

Vlasic 1 (diritto di riscatto 15)

Miranchuk 0 (diritto di riscatto 12)

Schuurs 9 + 2,3

Karamoh 1

TOTALE: 21,25

CESSIONI

Ansaldi 0 (fine contratto)

Belotti 0 (fine contratto)

Mandragora 0 (fine prestito)

Praet 0 (fine prestito)

Brekalo 0 (fine prestito)

Fares 0 (fine prestito)

Pobega 0 (fine prestito)

Warming 0 (prestito con dir. di risc. e controrisc.)

Rauti 0 (prestito con dir. di risc. e controrisc.)

Millico 0,5

Bremer 41 + 9

Segre 1

Verdi 0 (diritto di riscatto 5)

Zaza 0 (risoluzione consensuale)

Kryeziu 0 (risoluzione consensuale)

Izzo 0 (prestito secco)

TOTALE: 42,5

SALDO