Sondaggio – Come gestire il futuro di Schuurs?

Il Newcastle ha messo nel mirino Perr Schuurs. L'attuale difensore del Torino ha avuto fin da subito un grande impatto con la Serie A e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club: tra questi - oltre al Liverpool - secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il inglese di proprietà araba che attualmente occupa il quarto posto in Premier League, avrebbe intenzione di portare in Inghilterra l'attuale numero 3 del Toro. Il Newcastle non ha ancora formulato un'offerta ufficiale al club granata, ma secondo il giornalista di Sky (QUI i dettagli) sarebbe intenzionato a farne una per portarlo in Premier già dalla prossima stagione. Ora chiediamo a voi lettori, se foste nel Torino come gestireste il futuro di Schuurs?