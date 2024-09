Sondaggio – Il partner d’attacco di Zapata: Sanabria o Adams a Verona

Vanoli ha confermato il 3-5-2 per questa stagione. In avanti però si è aperto un dibattito su chi possa essere il partner d'attacco ideale per Duvan Zapata. Il colombiano resta il punto fermo dell'attacco granata, come nella passata stagione. In queste prime giornate l'attaccante scozzese ha trovato molto più spazio rispetto al paraguaiano, oltre che a risultare più decisivo. Infatti Adams ha siglato già una rete e confezionato due assist. Sanabria è rimasto ancora a secco. L'ex Betis però resta un giocatore importante, Vanoli deciderà in base allo stato di forma di entrambi i giocatori. Votate il partner che secondo voi dovrebbe giocare al fianco dell'attaccante colombiano in vista della sfida contro l'Hellas Verona, che si giocherà venerdì 20 alle ore 20.45 a Verona. Chi preferireste?