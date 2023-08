Sondaggio – Il Toro ha più bisogno di un attaccante centrale o un trequartista?

Alle ore 20:00 di venerdì 1 settembre chiuderà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, ma Ivan Juric ha fatto notare in più occasioni che mancano ancora degli innesti per provare ad avere una squadra più competitiva rispetto alla stagione passata. Oltre alla necessità di due esterni (uno è Lazaro, già arrivato in città per le visite mediche), il tecnico croato richiedere anche un trequartista. Viste però le difficoltà riscontrate nelle prime partite stagionali dall'attacco granata (quella di Coppa Italia contro la FeralpiSalò e quella di campionato contro il Cagliari), noi di Toro News vi chiediamo nel consueto appuntamento con il sondaggio settimanale: il Torino ha più bisogno di un attaccante centrale o un trequartista? Fatecelo sapere votando al sondaggio che trovate qui di seguito.