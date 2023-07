Sondaggio – L’acquisto su Tameze approvato da quasi l’85% dei lettori

L'ultimo acquisto del Torino porta il nome di Adrien Tameze. In un recente sondaggio avevamo chiesto al popolo granata cosa pensasse di questo improvviso arrivo in maglia granata dell'ex giocatore dell'Hellas Verona. I tifosi scaligeri hanno definito, un "affarone" questo nuovo innesto dei granata e hanno criticato la loro società per questa cessione. Anche lettori di Toro News sono soddisfatti dell'arrivo di Tameze, un elemento che potrà dare una grossa mano nel corso della prossima stagione. Infatti ben l'84,96% (1243 voti) dei lettori del nostro sito ha approvato questa operazione. Soltanto il 15,11% (221 voti), invece, non si ritiene soddisfatto per l'arrivo di Tameze.