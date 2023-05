Sondaggio – Quanti punti farà il Toro nelle ultime quattro giornate?

Con il pareggio casalingo contro il Monza, il Torino si è portato a 46 punti in classifica: a quattro giornate dalla fine di questa stagione, ci sono cinque squadre a quota 46 (Fiorentina, Udinese, Bologna, Monza e Torino) e la volata per l'ottavo posto è avvincente. I prossimi impegni della formazione granata prima della fine del campionato saranno la partita contro il Verona al Bentegodi in programma domenica 14 maggio alle ore 12:30, quella in casa contro la Fiorentina il 21 maggio alle ore 15, poi ci sarà lo Spezia in trasferta e l'ultima tra le mura del Grande Torino contro l'Inter. Quattro gare, dodici punti totali in palio; quello che vi chiediamo nel nostro sondaggio settimanale è: quanti punti riuscirà a raccogliere il Torino in queste partite?