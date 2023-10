Soppy e Djidji, due assenze che pesano e peseranno nell’immediato futuro

Assenza fino a novembre...se si vuole essere ottimisti

Detto questo, il Torino si ritrova senza due giocatori che sarebbero stati utilissimi in questa prima fase di stagione. Djidji, per ammissione dello stesso Juric, ha delle caratteristiche e delle qualità che per il tecnico croato sono necessarie. Non va inoltre dimenticata l'enorme esperienza del giocatore. Soppy si sarebbe potuto ritagliare uno spazio importante, soprattutto vedendo le difficoltà riscontate dal reparto esterni in questa prima fase di stagione (0 gol e 0 assist). Ora per entrambi si prevede un'assenza fino a novembre nel migliore dei casi. Nel caso in cui tornassero entrambi per quel mese bisognerà aspettare del tempo prima che riottengano un'adeguata condizione atletica. Djidji non gioca addirittura dall'ultima sfida di campionato contro l'Inter, si accomodò in panchina in quel caso. Poi è arrivata la doccia fredda dell'operazione e il periodo di indisponibilità. I loro contratti scadranno nel 2024, per il difensore si tratta di fine naturale del suo accordo, mentre per l'esterno si tratterebbe della conclusione del prestito che prevede anche il riscatto.