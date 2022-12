Strutture, staff e ritiro: Toro, così la società punta al rinnovo di Juric

Lavori al Filadelfia, il ritiro e l'arrivo di Moschella

Che le strutture non siano un punto forte in casa Toro è ormai cosa nota, ma la società si è adoperata per migliorare le condizioni di lavoro del tecnico. E così è in corso l'installazione del nuovo sistema di occultamento per mantenere la riservatezza nel corso degli allenamenti come richiesto da Juric ed è stata inaugurata una nuova mensa. Il Filadelfia si sta dunque sistemando ed all'orizzonte ci sono nuove attrezzature per il recupero come piscine e sale da ginnastica per esercizi specifici. Ma non solo strutture: nelle ultime settimane lo staff di Juric si è allargato grazie all'inserimento di Ivan Moschella, che aveva già lavorato in passato con il croato e tornerà dunque a collaborare con lui anche in granata. Per permettere al tecnico di lavorare al meglio durante la sosta è stato inoltre organizzato il ritiro in Spagna, dove la squadra ha potuto allenarsi in strutture all'avanguardia e con temperature decisamente più elevate rispetto a Torino.