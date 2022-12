Filadelfia, ecco la nuova Beretta Lounge per i pasti della squadra: le foto

Sono anche in corso i lavori per due vasche d’acqua per recupero e riabilitazione e per una sala per esercizi ginnici e relax

Gianluca Sartori

Ci è voluto del tempo, ma il Filadelfia si sta completando. Da poche settimane è stato terminato l’allestimento della Beretta Lounge, struttura che sorge al piano terra, praticamente a bordocampo rispetto al terreno principale della struttura. Questa sala, caratterizzata da design e arredo moderni, viene utilizzata per i pasti del gruppo squadra e i ricevimenti della società (come il party di Natale di martedì 20 dicembre), permettendo ai calciatori di avere al Filadelfia tutto il necessario per passare la giornata. In precedenza, per i pasti di squadra era necessario spostarsi allo stadio Olimpico Grande-Torino. Una struttura così era da tempo invocata dagli staff tecnici che si sono alternati. Le lungaggini burocratiche dovute alla natura di ente pubblico della Fondazione Filadelfia, l’ente proprietario dell’impianto che è partecipato da Regione Piemonte e Città di Torino, sono state superate tramite le sponsorizzazioni di Torino FC e Beretta, che hanno messo a disposizione rispettivamente 200mila euro e 400mila euro per i lavori.

Filadelfia, oltre alla sala mensa arrivano piscine e sala relax — Grazie alla Beretta Lounge, il Filadelfia diventa un punto di riferimento per i calciatori, che possono passare al centro sportivo l’intera giornata, trascorrendo più tempo insieme e permettendo al nutrizionista che segue la società di monitorare al meglio la loro alimentazione. La cucina è coordinata dal noto chef Domenico Massasso. Questa sala risponde ad esigenze che erano sentite da molto tempo. Prospiciente alla sala mensa è una piccola sala riunioni con vista sul campo, utilizzata da dirigenza e staff tecnico. Altre strutture del Filadelfia sono in via di completamento: al piano interrato, sotto la tribuna, sono in corso i lavori per due vasche d’acqua per recupero e riabilitazione e per una sala per esercizi ginnici e relax.