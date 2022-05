TN Award 2021/2022: ultima occasione per votare il miglior granata della stagione!

Vota i due migliori granata della partita di ieri tra Hellas Verona e Torino valida per la trentasettesima giornata di Serie A

Al Torino basta un gol di Josip Brekalo per superare a domicilio l'Hellas Verona e conquistare così 3 punti che gli permettono di raggiungere quota 50 in classifica. Dopo questa partita - valida per la trentasettesima giornata di Serie A - torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior giocatore granata del campionato. Questa volta in particolare, il sondaggio è particolarmente importante, dato che è l'ultimo per quest'annata. Dopo la chiusura di questo infatti, il miglior granata della stagione sarà decretato.