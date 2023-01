Torino, allenamento mattutino al Filadelfia: Aina ritorna in gruppo

Un gradito rientro in gruppo nell'allenamento svolto in mattina dal Torino al Filadelfia. E' tornato ad allenarsi insieme ai compagni, come da programma, Ola Aina. L'esterno nigeriano ha recuperato dalla lesione miotendinea al bicipite femorale e ora cercherà di recuperare la condizione atletica. I granata hanno svolto un allenamento tecnico alternato con una parte atletica in vista della trasferta di sabato per la gara contro l'Empoli.