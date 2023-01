Torino, intervento al naso per Djidji: è il terzo in un anno e mezzo

Nella giornata di oggi, lunedì 23 gennaio, per Koffi Djidji è previsto un intervento al naso con l'obiettivo di ridurre la frattura rimediata durante il match con la Fiorentina in seguito ad uno scontro aereo con Kouamé. Per il granata, che potrebbe già recuperare per la sfida con l'Empoli, nella quale sarebbe costretto a scendere in campo con una maschera protettiva, è la terza operazione al naso in un anno e mezzo, dopo quella del 13 settembre 2021 e del 18 novembre 2021.