Torino, allenamento pomeridiano al Filadelfia: a parte Verdi, Pjaca e Ansaldi 

L'allenamento del Torino di Ivan Juric in vista della gara di martedì contro il Milan di Stefano Pioli

Il Torino continua a preparare la partita in programma martedì sera contro il Milan di Stefano Pioli, gara valida come turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A. I granata di Ivan Juric hanno svolto una seduta pomeridiana al Filadelfia: dopo l’analisi tattica al video, il tecnico croato ha diretto una seduta tecnica con esercitazioni a tema. A parte in tre: Simone Verdi - lesione al bicipite femorale - , Marko Pjaca - interessamento distrattivo del polpaccio - e Cristian Ansaldi - lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra - . Assente invece Rolando Mandragora, operato di recente dopo la lesione al menisco del ginocchio destro.