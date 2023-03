Torino, ancora un problema alla caviglia per Ilic: lo stop potrebbe essere breve

Per il serbo è il secondo problema alla caviglia in due mesi, proprio nel momento in cui aveva bisogno di continuità

Roberto Ugliono

Ci sono tante ragioni per cui lo stop di Ivan Ilic lascia l'amaro in bocca. La prima ovviamente riguarda la sua assenza a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il Toro perde un giocatore chiave che stava dimostrando di poter fare la differenza con i granata. La seconda motivazione riguarda quanto spiegato in passato da Juric: il centrocampista serbo ha bisogno di continuità per ritrovare la forma migliore e questo stop rallenta proprio il suo percorso per tornare al top della condizione. Inoltre questo è il secondo problema alla caviglia nel giro di appena due mesi. La fortuna è che non dovrebbe essere troppo grave come problema e lo stop potrebbe essere di appena due o tre settimane.

Torino, si ferma Ilic: le alternative contro il Sassuolo — Adesso rimane da capire come verrà sostituito a Reggio Emilia il centrocampista serbo. La prima opzione ovviamente è che al posto di Ilic venga messo dal primo minuto Linetty con Ricci, ma attenzione alla carte Gineitis. Non è infatti d escludere che Juric voglia puntare sull'unico mancino a sua disposizione ora che il serbo ex Verona si è fermato. Il lituano fin qui non ha più giocato da titolare dopo l'esordio contro il Milan a San Siro. Potrebbe quindi essere Gineitis la mossa a sorpresa di Juric per sostituire Ilic. Niente di sicuro, ma al momento il lituano è comunque in corsa per una maglia da titolare.