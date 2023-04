Torino-Atalanta 1-2: Zapata entra dalla panchina e castiga i granata

Triplice fischio al Grande Torino

Non basta il gol del momentaneo pareggio di Sanabria, arrivato in doppia cifra. A regalare tre punti all'Atalanta ci pensa Zapata, che all'88' lascia sul posto Schuurs e fulmina Vanja per il definitivo 1-2. I granata non riescono dunque a dare continuità al successo di Roma contro la Lazio, fermandosi a quota 42 punti e subendo il soprasso in classifica del Monza.

Le scelte: Lazaro titolare, fuori Ricci e Vlasic — Non mancano le sorprese nell'undici scelto da Juric, che deve fare i conti con l'assenza dell'infortunato Radonjic ed opta per cambiare in toto la trequarti rispetto alla vittoria di Roma. Al posto del serbo si rivede Karamoh, sul versante opposto c'è invece Miranchuk e non Vlasic a completare la coppia a supporto di Sanabria. In mezzo al campo confermati Linetty ed Ilic, con Ricci che parte dunque dalla panchina. Sugli esterni la novità è Lazaro, che ritrova una maglia da titolare scalzando Singo sulla destra, con Rodriguez impiegato ancora una volta sulla corsia di sinistra. Davanti a Milinkovic-Savic confermato in blocco il terzetto già schierato contro la Lazio: ai fianchi di Schuurs ci sono Djidji e Buongiorno. Gasperini si affida invece ad Hojlund, supportato da Ederson e Koopmeiners.

Il primo tempo: Zappacosta beffa Vanja sul suo palo — L'avvio di gara regala poche emozioni, vedendo due squadre schierate a specchio annullarsi tra di loro. Alla mezzora scatta il cartellino giallo per Rodriguez, che spende il fallo per impedire a Zappacosta di partire in contropiede. Gli equilibri si rompono al 33', al primo tiro in porta della partita, quando Zappacosta porta in vantaggio l'Atalanta con la complicità di Milinkovic-Savic, beffato sul suo palo da un fendente partito quasi dalla linea di fondo. Il numero 77 trattiene l'esultanza in quanto ex della gara. Ma è lui la spina nel fianco dei granata, mette in grande difficoltà Lazaro, che non tiene la corsa del dirimpettaio. Il Toro prova quindi a reagire manovrando il pallone ma senza mai trovare il varco giusto per rendersi pericoloso dalle parti di Sportiello, Sanabria è troppo isolato e non trova le assistenze di Miranchuk e Karamoh.

Il secondo tempo: pari Sanabria, Zapata firma l'1-2 — Al rientro dagli spogliatoi Juric prova subito a dare una scossa con l'inserimento di Vlasic, in campo al posto di Karamoh. E proprio il croato è subito molto propositivo, con un destro dal limite che impegna Sportiello. Gasperini ricorre subito alla panchina, giocandosi le carte Zapata e Boga per Hojlund e Pasalic. E proprio il colombiano prova subito a mettersi in mostra, trovando però l'esterno della rete dopo un duello con Schuurs. Juric si gioca quindi una doppia sostituzione all'ora di gioco: Rodriguez e Linetty lasciano spazio a Vojvoda e Ricci. Gasperini risponde con Palomino per Scalvini. I granata provano quindi a premere sull'acceleratore alla ricerca del pareggio, faticando però a trovare il varco giusto una volta giunti sulla trequarti. Il pareggio arriva al 75' con Sanabria, bravo ad avventarsi su una respinta imprecisa di Sportiello ed insaccare per il decimo gol in campionato. Tutto nasce da un sinistro dalla distanza di Miranchuk che l'estremo difensore bergamasco non riesce ad allontanare come dovrebbe. La risposta dell'Atalanta è affidata ad una percussione di Ederson che non riesce però a sorprendere Vanja, questa volta attento sul suo palo. Gasperini prova dunque ad aumentare il peso offensivo dei suoi, richiamando in panchina il brasiliano per giocarsi la carta Muriel. Juric inserisce invece Singo per Lazaro sulla corsia di destra. All'87' l'Atalanta riesce a riportarsi in vantaggio: Zapata si allarga sulla sinistra e punta Schuurs lasciandolo sul posto, quindi fulmina Vanja col destro. Un gol pesante per il colombiano, che non segnava addirittura da novembre. Il Toro prova a reagire con l'ultimo cambio a disposizione, Pellegri al posto di Sanabria. Vengono quindi segnalati cinque minuti di recupero, ma i granata non riescono mai a farsi vedere dalle parti di Sportiello. Festeggia dunque l'Atalanta di Gasperini, che per la seconda volta in stagione vince il duello con l'allievo Juric. A fine partita non mancano però gli applausi per i granata, chiamati sotto la Curva Maratona e caricati in vista del finale di stagione.