Torino, Baselli sempre meno impiegato: con Juric sembra ai margini

Appena 120 minuti in 5 amichevoli, la media è di 27 a gara. Al momento non sembra esserci spazio per lui

Roberto Ugliono

Lo spazio per Daniele Baselli è sempre più ridotto. Nelle cinque amichevoli giocate dal Torino, in totale il centrocampista è sceso in campo per 120 minuti. Una media di 27 a gara. Numeri abbassati anche a causa dell'assenza per infortunio a Rennes, ma nelle altre uscite non è che Juric abbia concesso chissà quanto spazio al centrocampista di Manerbio.

AI MARGINI - Baselli sembra ai margini del Torino in questo momento. Con i dilettanti dell'Obermais ha giocato 45 minuti come tutti, mentre contro il Brixen appena 30. L'illusione l'aveva data l'amichevole con l'Al Fateh nella quale era stato schierato titolare, ma la sua prestazione non era stata particolarmente incoraggiante. Poi l'infortunio lo ha costretto al forfait contro il Rennes, mentre contro l'Az Alkmaar addirittura non è sceso in campo. Quest'ultima scelta fa pensare. Il ragazzo durante il ritiro ha fatto vedere di essere più in difficoltà rispetto ad altri, magari perché ancora deve recuperare dai problemi passati. Eppure sembra proprio in ombra. Alla fine del mercato mancano 21 giorni e il Torino ha tempo per decidere se tenere Baselli o provare a cederlo. Al momento con Juric non sembra poter essere uno dei papabili titolari e gli impegni ufficiali sono ormai alle porte. Domenica contro la Cremonese inizierà ufficialmente la stagione dei granata e rimane da capire se il centrocampista vorrà continuare in granata, provando a scalare le gerarchie. Al momento, però, per lui sembra esserci poco spazio.