Torino, le ultime dal Filadelfia: Lukic torna in gruppo. Differenziato per tre

Le ultime novità sul mondo del Torino: è iniziata la settimana che porterà all'esordio stagionale

Giornata di lavoro per il Torino di Ivan Juric in vista dell'esordio ufficiale in questa stagione, programmato per il 15 agosto in casa contro la Cremonese. Al Filadelfia, dopo l’attivazione muscolare, il tecnico croato ha diretto una seduta tecnico-tattica che si è conclusa con un lavoro aerobico suddiviso in gruppi.