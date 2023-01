Torino, Bayeye dal sì alla Reggina a un assist da favola. Il ruolo di Juric

Bayeye, dal Catanzaro al gol a San Siro

Dal suo arrivo a Torino, Bayeye è sempre stato costretto a rincorrere. D'altronde non poteva essere altrimenti, considerando il doppio salto di categoria affrontato nel passaggio dal Catanzaro in Serie C al granata in Serie A. Il ds Vagnati scommise su di lui, ma il salto era impegnativo e il periodo di adattamento è stato tosto. Juric lo ha impiegato per qualche minuto in Coppa Italia contro il Palermo a inizio stagione, poi più nulla, e anche Rodriguez (che non giocava esterno da una vita) gli era stato preferito in quel di Salerno. Bayeye però si è comportato bene, anzi in modo esemplare a sentire Juric, e come lui Adopo, che ha una parabola simile, essendosi guadagnato la chance Torino dopo un passaggio in Serie C: "Sono due ragazzi fantastici. Non si sono mai lamentati per le mie scelte e hanno sempre lavorato al massimo - ha esordito il tecnico croato, per poi svelare un aneddoto - Lo dicevo a Brian l'altro giorno; quando ti comporti così l’occasione arriva e la vita ti premia". Detto fatto, assist a San Siro per l'ex Catanzaro, che a fine gara ha commentato emozionato: "Ho imparato tanto da quando sono qui, arrivo dalla Serie C quindi mi ci vuole un po' di tempo per abitarmi e inserirmi, ma siamo un bel gruppo e mi sento bene. Vogliamo arrivare fino in fondo, ci crediamo"