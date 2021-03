Torino, Belotti non è ancora al top. Ma Nicola si affida lo stesso a lui

Focus on / A Genova il "Gallo" lotta, ma la condizione atletica non è ancora ideale. La scelta di Nicola di farlo giocare tutta la partita fa riflettere: ora l'Italia

Non è ancora il vero "Gallo". Fatica a ritrovare la miglior condizione Andrea Belotti, tornato il 12 marzo scorso a disposizione di Davide Nicola dopo oltre due settimane di positività al Covid-19. Un periodo lungo, che ha costretto il capitano del Torino all'isolamento domiciliare con tutte le conseguenze del caso. In primis l'impossibilità per il "Gallo" di vedere la sua primogenita Vittoria, nata proprio nei giorni in cui Belotti risultava positivo al primo tampone, ed in secondo luogo quella di allenarsi e mantenere alto il livello di condizione atletica in una fase di stagione delicata per il suo Toro.