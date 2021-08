Torino, Belotti tra la prospettiva-scadenza e il lieve infortunio: lo scenario

Juric ha comunicato la volontà del Gallo per il quale ora si aprono due scenari: rinnovo e addio a parametro zero

Andrea Belotti è sempre al centro dell'universo Toro. Lo sarà anche per la stagione 2021/2022, che sarebbe la sua settima in granata, secondo Ivan Juric, che dopo la partita contro la Cremonese ha annunciato la sua verità: il Gallo gli ha detto che vuole il Toro . "Ci siamo parlati due settimane fa, quando è tornato ad allenarsi, e lui mi ha detto che vuole rimanere e che non vuole andare via. Vuole restare ed essere il capitano, fare quest'anno al Torino e vedere come va e poi decidere" le parole di Juric, che lasciano poco spazio a interpretazioni.

Belotti Torino-Cremonese Coppa Italia foto Nderim KaceliCAVIGLIA - Intanto la sua stagione non è partita nel migliore dei modi. Contro la Cremonese è uscito infortunato alla caviglia destra per uno scontro di gioco. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato un esito piuttosto confortante: semplice contusione. Per intenderci, Bremer è stato fermo due settimane per un trauma distorsivo alla caviglia, al Gallo verosimilmente basterà meno tempo per tornare ad allenarsi. Non è dunque escluso che l'attaccante possa recuperare per la sfida contro l'Atalanta. È chiaro, però, che l'infortunio è un intoppo per un giocatore che deve raggiungere il top della condizione. Belotti si allena da appena due settimane e ora ha bisogno di lavorare per mettersi a posto fisicamente. Il lavoro di Juric sull'aspetto fisico è importante e la squadra stessa l'ha dimostrato contro la Cremonese. Per questo probabilmente il vero Belotti si vedrà tra un po' di tempo. Le notizie però sono positive. Il Gallo ancora per quest'anno sarà il capitano del Toro e l'infortunio è meno grave del previsto.