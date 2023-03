Torino-Bologna 1-0: Karamoh-gol regala tre punti pesanti

Triplice fischio al Grande Torino

Alberto Giulini

Sempre lui, Yann Karamoh: un suo gol vale oro per il Toro che ritrova il successo nello scontro diretto con il Bologna e resta attaccato al gruppo di squadre che si giocano una posizione europea. A decidere la partita ci pensa il francese, che al 22' sblocca l'incontro dopo una buona serpentina in area di rigore. Buonissimo il primo tempo degli uomini di Juric, che gestiscono il possesso per larghi tratti. Nella ripresa provano a farsi vedere maggiormente gli ospiti, ma Schuurs è provvidenziale nel salvare su Orsolini nell'unica vera occasione nitida del Bologna. I granata ritrovano dunque un successo che mancava dalla gara casalinga contro l'Udinese, decisa sempre da Karamoh, e salgono dunque a quota 34 punti, portandosi ad una sola lunghezza dal settimo posto occupato proprio dal Bologna e dalla Juventus.

Le scelte: confermata la formazione del derby — Nessuna novità nell'undici titolare granata, che è lo stesso visto la settimana scorsa nel derby in casa della Juventus. In difesa ci sono dunque Djidji e Buongiorno ai fianchi di Schuurs, con Rodriguez ancora una volta impiegato come esterno sulla corsia di sinistra. In mezzo al campo - complice anche l'assenza dello squalificato Ricci - c'è Linetty a fare coppia con Ilic, sulla fascia destra c'è invece Singo. A supporto di Sanabria confermata la coppia Miranchuk-Karamoh. Motta risponde invece con una squadra a trazione anteriore: 4-2-3-1 con Orsolini, Ferguson e Soriano a supporto di Barrow.

Il primo tempo: la sblocca Karamoh — Pronti, via e la prima occasione è subito del Toro: Sanabria prende il tempo a Sosa, se ne va sulla destra e cerca il primo palo trovando la chiusura in angolo di Skorupski. Quindi al 9' sono ancora i granata a farsi vedere, con un colpo di testa di Singo facile preda del portiere bolognese su cross dalla sinistra di Rodriguez. Quindi pochi istanti più tardi è clamorosamente Karamoh a salvare gli ospiti: palla a rimorchio di Singo per Miranchuk che libera il destro, andando a colpire il suo compagno - peraltro in fuorigioco - a pochi passi dalla linea di porta. Ma il francese si fa subito perdonare al 22'portando in vantaggio il Toro. Una rete di pregevole fattura per Karamoh, che riceve una sponda intelligente di Sanabria in area dopo un'azione sull'asse Rodriguez-Ilic ed è bravo a trovare il primo palo infilandosi in mezzo a quattro difensori, sicuramente non impeccabili nell'occasione. Gli ospiti provano dunque a prendere maggiormente in mano il pallino del gioco, senza riuscire però a rendersi pericolosi dalle parti di Vanja. Si va dunque all'intervallo con il Toro meritatamente in vantaggio: nella ripresa i granata saranno chiamati ad evitare cali di concentrazione.

Il secondo tempo: Schuurs salva su Orsolini — In avvio di ripresa la prima occasione è del Toro: punizione calciata da Rodriguez per la torre di Buongiorno, Soriano è provvidenziale nell'anticipare Karamoh. Il Bologna prova invece a farsi vedere con un destro in girata di Barrow: conclusione debole, Vanja blocca in due tempi. Motta decide quindi di inserire un centravanti di ruolo, spostando Barrow sulla corsia di sinistra e richiamando in panchina Soriano per far spazio a Zirkzee. Al quarto d'ora è decisiva una chiusura di Linetty, che anticipa proprio il nuovo entrato su buona imbucata dalla destra di Orsolini. Al 63' scatta il giallo per Buongiorno, troppo irruento sulla trequarti nel tentativo di anticipare Moro. Al 70' è invece Schuurs a salvare il vantaggio: Orsolini si invola verso la porta, l'olandese è provvidenziale con un intervento in scivolata in piena area di rigore. Il calo dei granata inizia ad essere evidente, così Juric ricorre ai primi cambi: Radonjic, Aina e Vojvoda prendono il posto di Karamoh, Singo e Rodriguez. Motta si gioca invece la carta Kyriakopoulos, in campo al posto di Sosa. I granata si rendono quindi pericolosi in ripartenza: cross dalla destra di Radonjic per la testa di Vojvoda, che da buona posizione manda però alto sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte il kosovaro è ingenuo nello spendere fallo e farsi ammonire quando ormai Linetty aveva recuperato il possesso. All'85' Juric decide quindi di inserire Seck per Sanabria, chiudendo la partita senza un centravanti di ruolo. Scattano quindi quattro minuti di recupero, con il Bologna tutto in avanti alla ricerca del pareggio. Ma non c'è spazio per ulteriori occasioni: finisce 1-0 per il Toro, che rialza la testa dopo il derby e si rilancia nella corsa al settimo posto.